В январе 2025 ожидаются дополнительные оптимизации, повышающие производительность.

Стали доступны первые обновления, которые должны исправить проблемы с производительностью настольных процессоров Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake) в ряде сценариев, включая игры, сообщает Tom’s Hardware. В Intel подробно рассказали о причинах проблем, а также анонсировали ещё одно обновление, которое дополнительно повысит производительность платформы — оно ожидается в январе будущего года.

Источник изображения: Intel, Tom's Hardware

Текущие обновления это не только новый BIOS с новым микрокодом 0x114, потребуется обновить и другое программное обеспечение, включая операционную систему Windows 11. В Intel подтвердили, что допустили ошибку в расписании, поэтому обновления Windows 11, необходимые для корректной работы процессоров Arrow Lake, не были выпущены в срок.

Обновления должны были добавить в операционную систему профили питания Performance & Power Management (PPM) для новых процессоров. Отсутствие этих профилей приводит к некорректному управлению, в частности, система неправильно инициирует переключение состояний C-states и парковку ядер — потеря производительности может достигать 30%. Также из-за отсутствия профилей PPM невозможна корректная работа оптимизатора Intel APO, что снижает производительность на величину до 14%. В сборках Windows 11 версии 26100.2314 и новее требуемые обновления присутствуют.

Программа для оптимизации производительности приложений Intel APO теперь должна по умолчанию устанавливаться в Windows на системах с новыми процессорами Intel, однако в некоторых случаях разрешающая установку опция была по умолчанию отключена в BIOS — в новых прошивках это исправили. Также в новых BIOS исправлены многие другие ошибки, затрагивающие Resizable BAR, Intel APO, управление частотой кольцевой шины, делителем контроллера памяти, пределами мощности и т.д. Негативное влияние всех этих ошибок на производительность процессоров может достигать 14%.

В Intel сообщили и о решении проблем с работоспособностью античита Easy Anti-Cheat в Windows 11 24H2, а будущее январское обновление, которое упоминалось выше, должно повысить производительность в играх на однозначный процент, иными словами, средний прирост должен составить менее 10%.