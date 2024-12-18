Четыре модуля по 48 ГБ из серии Biwin DW100 успешно работали на скорости 6400 МТ/с.

Biwin сообщает в социальной сети Weibo об успешном тестировании на материнской плате MSI MPG X870E CARBON WIFI конфигурации из четырёх фирменных модулей оперативной памяти DDR5 DW100 по 48 гигабайт (ГБ) каждый. При общем объёме 192 ГБ память работала на скорости 6400 мегатранзакций в секунду (МТ/с) со сверхнизкими задержками CL28. На прилагаемом снимке сложно распознать все настройки работы памяти, но, судя по всему, контроллер и память работали в режиме 1:1:1 с частотой 3200 мегагерц (МГц).

Источник изображения: Biwin, Weibo

MSI первой объявила о поддержке на своих материнских платах с чипсетами AMD X870 скоростей вплоть до 6400 МТ/с при использовании четырёх модулей оперативной памяти общим объёмом до 192 ГБ. Ранее при заполнении всех четырёх разъёмов DIMM на материнской плате достичь таких скоростей было сложно, если вообще возможно.

В VideoCardz отмечают, что производители оперативной памяти сосредоточены не только на наращивании частотных характеристик DDR5, но и продолжают курс по выпуску модулей, сочетающих достаточно высокую скорость с низкими задержками. Такие модули считаются оптимальным выбором для платформы AMD AM5, в частности, поскольку позволяют сохранить «синхронный» режим работы контроллера и памяти 1:1:1. Судя по всему, в ближайшее время на рынке может появиться ассортимент новых комплектов DDR5-6400 CL28, выпустит ли Biwin такие варианты, не уточняется.