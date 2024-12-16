Компания выпустила новые BIOS с улучшенной поддержкой оперативной памяти.

Компания MSI сообщила в социальных сетях о выпуске для материнских плат AMD с чипсетами X870 и X870E новых BIOS с улучшенной поддержкой оперативной памяти: теперь есть шанс настроить конфигурации с четырьмя модулями на работу со скоростью 6400 мегатранзакций в секунду (МТ/с), — сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Причём таких скоростных показателей можно добиться и на конфигурациях со 192 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти — четыре модуля по 48 ГБ — это на текущий момент максимальная конфигурация для платформы AMD AM5.

Источник изображения: MSI, @msigaming в социальной сети X (заблокирована в РФ)

По информации ITHome, энтузиасты уже проверили возможности нового BIOS, так, в режиме DDR5-6400 удалось запустить 128 и 192 ГБ оперативной памяти на чипах компании SK Hynix, в случае с модулями, использующими чипы компании Micron, удалось добиться скорости 6000 МТ/с в подобных конфигурациях с четырьмя модулями DDR5. При этом также отмечается, что контроллер памяти в процессоре работал в режиме с делителем 1:1. Ранее добиться работы четырёх модулей оперативной памяти в таком режиме и на таких скоростях было очень сложно, если вообще возможно.