Упоминаются несколько версий устройства с 12- и 16-ядерными процессорами.

После появления в базе данных Geekbench новый игровой планшет (ноутбук-трансформер) ASUS ROG Flow Z13 обнаружили по идентификатору GZ302EA в каталогах некоторых интернет магазинов, сообщает VideoCardz. В каталогах подтверждается, что устройство будет использовать APU AMD из серии Strix Halo, 12- и 16-ядерные варианты, которые, вероятно, получат наименования Ryzen AI Max+ 395 и Max 390.

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Если верить информации в каталогах, устройство получит 13,4-дюймовый дисплей с частотой обновления 180 герц (Гц), 32 гигабайта (ГБ) оперативной памяти LPDDR5X и терабайтный твердотельный накопитель. По прогнозам, цена может приблизиться к 2000 долларов США. Актуальная версия ASUS ROG Flow Z13 с процессором Intel Core i9-13900H и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков за рубежом стоит около 1700 долларов США.

Источник изображения: eBuyer и VideoCardz

Ожидается, что AMD представит процессоры Strix Halo на выставке CES 2025, в то же время могут анонсировать и ASUS ROG Flow Z13 2025 года.