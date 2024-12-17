16-ядерный процессор с производительной интегрированной графикой.

В Geekbench снова отметился APU AMD Ryzen AI MAX+ 395 из серии Strix Halo, презентацию которой ожидают на CES 2025, сообщает VideoCardz. Этот APU включает 16 ядер Zen 5 и интегрированную графику Radeon 8060S, которая предлагает 40 вычислительных блоков Compute Units (CU) архитектуры RDNA 3.5, а тестировался он в составе ROG Flow Z13 — нового игрового планшета (ноутбука-трансформера) от ASUS. APU набрал 2849 баллов в одноядерных и 20708 баллов в многоядерных тестах, на 26…30% опередив 16-ядерные процессоры для ноутбуков Ryzen 9 7945HX и 7945HX3D.

Источник изображения: Geekbench

Отчёт подтверждает, что серия APU AMD Ryzen AI MAX 300 будет предназначена не только для мобильных рабочих станций профессионального уровня, но и потребительских устройств, с другой стороны, неизвестно, насколько эти APU будут распространены среди устройств потребительского уровня. Для такого устройства, как ASUS ROG Flow Z13, это может быть исключением, поскольку решение с одним мощным и эффективным чипом кажется идеальным для его форм-фактора. Версия ROG Flow Z13 2023 года предлагает связку Intel Core i9-13900H и RTX 4060.