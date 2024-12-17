Специалисты Tom's Hardware подтвердили заметные изменения в некоторых играх.

Специалисты Tom’s Hardware подтвердили сообщения о падении производительности на системах с видеокартами NVIDIA после установки приложения NVIDIA App. Тесты издания показали, что в случае с RTX 4060 средняя частота кадров может упасть на величину до 12%. Тесты проводились при настройках приложения по умолчанию. При этом в Сети можно наткнуться на жалобы владельцев других видеокарт GeForce RTX 40, где говорится о падении производительности вплоть до 15%. Причины неизвестны.

Приложение NVIDIA App, вкладка с оптимизацией настроек графики в играх.

Источник изображения: NVIDIA

Из пяти протестированных Tom’s Hardware игр наибольшее падение производительности наблюдалось в Assassin’s Creed Mirage. Величина, на которую снижается производительность, меняется в зависимости от разрешения и настроек графики, в случае с Mirage 12-процентное снижение средней частоты кадров наблюдалось в разрешении 1080p при качестве графики «ультра», а при разрешении 1440p производительность после установки приложения NVIDIA App снизилась на 6%.

Источник изображения: Tom's Hardware

Приложение NVIDIA App проходило открытое бета-тестирование с февраля 2024 года, релиз состоялся недавно — 12 ноября. Приложение заменяет GeForce Experience и поставляется с драйверами NVIDIA GeForce Game Ready начиная с версии 566.13. От установки приложения можно отказаться и именно это рекомендуют сделать специалисты Tom’s Hardware, пока NVIDIA не исправит проблемы.

Обновление

В NVIDIA прокомментировали сообщения на официальном форуме, сообщив, что исследуют проблемы снижения производительности, которые связаны с игровыми фильтрами и фоторежимом. Фильтры и фоторежим могут быть включены по умолчанию, даже если пользователь никогда к ним не обращался, на данный момент рекомендуется отключить их в настройках NVIDIA App.