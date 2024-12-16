Она дебютирует с видеокартами Radeon RX 8000.

PowerColor, один из крупнейших партнёров AMD по выпуску видеокарт для настольных ПК, готовится представить первые видеокарты Radeon RX 8000 в фирменных линейках Red Dragon, Hellhound и Reaper, сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Reaper — это совершенно новая линейка PowerColor, в которой ожидаются как модели RX 8800, так и RX 8600. Какие-то конкретные особенности линейки и дизайна неизвестны. Также примечательно возвращение моделей Red Dragon, которых в серии видеокарт RX 7000 не было.

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Гендиректор AMD Лиза Су (Lisa Su) ранее подтвердила выпуск новых настольных видеокарт на базе архитектуры RDNA 4 в начале 2025 года. По слухам, компания сосредоточится на видеокартах среднего класса и будет использовать два графических процессора разных версий для видеокарт серий RX 8800 и RX 8600. Ожидается значительное повышение производительности в сценариях с трассировкой лучей и новые возможности для задач, связанных с искусственным интеллектом, в частности, в AMD подтвердили разработку следующей версии FSR полностью на базе ИИ, новый FSR также могут представить в начале будущего года.