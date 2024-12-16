Идеальный выбор для платформы AMD AM5.

Lexar выпускает в серии Ares комплект оперативной памяти DDR5-6000 со сверхнизкой задержкой CL26-36-36-68, сообщает VideoCardz. Считается, что подобный комплект станет идеальным выбором для платформы AMD AM5, где скорость 6000 мегатранзакций в секунду (МТ/с) при минимально возможных задержках и делителе контроллера памяти 1:1 считается оптимальным выбором. В Lexar называют новую память идеальной для систем с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, у которых задержка памяти должна составлять менее 55 наносекунд (нс).

Источник изображения: Lexar

Согласно тестам производителя, сравнение DDR5-6000 CL26 и CL30 показало 10-процентное преимущество памяти с меньшей задержкой по общей производители системы в играх, также заметно улучшились показатели редких событий.

На данный момент известно о выпуске комплектов суммарным объёмом 32 гигабайта (ГБ) с парой модулей по 16 ГБ. Более ёмкие комплекты не упоминаются. В модулях используются чипы памяти SK Hynix A-die, рабочее напряжение 1,45 вольт (В). Судя по всему, модули будут доступны в чёрном и серебристом оформлении с RGB подсветкой в верхней части.