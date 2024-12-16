Ресурс Wccftech полагает, что видеокарты могут выпустить весной.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и 5060 будут основаны на одной печатной плате с каталожным номером PG152 и использовать разные версии графического процессора GB206 со 128-битным контроллером памяти GDDR7, сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на свои источники. Версии графических процессоров и количество активных функциональных блоков в них авторы не называют, зато утверждают, что RTX 5060 Ti получит 16 гигабайт (ГБ) видеопамяти, а RTX 5060 — только 8 ГБ.

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Предполагается, что в этих видеокартах будут использованы чипы GDDR7 со скоростью до 28 гигабит в секунду (Гбит/с), что обеспечит значительный прирост (на 55…65%) пропускной способности памяти относительно аналогичных моделей класса 60 текущего поколения. Вот только информация о наличии 8 ГБ видеопамяти в RTX 5060 совсем не радует.

Если позиционировать RTX 5060 для игр в разрешении 1080p с масштабированием и не на максимальных настройках графики, то, возможно, 8 ГБ для большинства игр и хватит, только возникает вопрос, почему подобная видеокарта представлена в классе 60, а не 50. Также 8 ГБ видеопамяти выглядят разочаровывающе в эпоху повального увлечения искусственным интеллектом (ИИ).

Энтузиасты экспериментируют с генерацией изображений, запуском языковых и прочих моделей на своих локальных ПК. Это требует больших объёмов видеопамяти. Конечно, 8 ГБ не приговор, экспериментировать можно, существуют небольшие и сжатые модели, тем не менее, с 12 ГБ свободы было бы больше. К тому же, NVIDIA продвигает технологии ACE и Digital Human для «оживления» NPC в играх с помощью ИИ: языковые модели, лицевая анимация, распознавание и синтез речи. Предполагается, что часть нагрузки ляжет на систему пользователя, часть на облачные серверы. Вероятно, в данном случае запуск локальных моделей тоже будет съедать часть видеопамяти, что тогда останется от 8 ГБ?

В Wccftech полагают, что со временем компания выпустит 12-гиговый вариант RTX 5060 с чипами памяти GDDR7 по 3 ГБ, когда — неизвестно. Что касается оригинальных моделей RTX 5060 Ti и 5060, входящих в стартовую линейку, выпустить их могут в период с конца февраля по март-апрель 2025 года.