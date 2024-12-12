Похоже, видеокарта даже доступна для предзаказа, хотя старт продаж был запланирован на 16 января.

В VideoCardz полагают, что видеокарта Intel Arc B570 может появиться в продаже раньше запланированной даты. Так, в немецком магазине Mindfactory на модель Challenger от компании ASRock уже открыли предзаказы. Об этом также написали в HardwareLuxx.

Источник изображения: ASRock

Судя по всему, поступление B570 ожидают 16 декабря, в то время как официально старт продаж запланирован на 16 января будущего года. Вполне возможно, что это просто ошибка магазина, с другой стороны, в Сети уже объявились покупатели Arc B580, старт продаж которой официально запланирован на завтра. Intel решила не менять цифровое обозначение видеокарт различных поколений, меняется только буква — B580 легко перепутать с A580, особенно в предпраздничный сезон, когда количество заказов увеличивается. Не исключено, что B570 уже поставляется в магазины и тоже может заблаговременно оказаться в руках покупателей.

Intel Arc B570 предлагает 18 ядер Xe2 и 10 гигабайт видеопамяти. Ожидается, что видеокарта будет немного медленнее B580, которая сегодня дебютирует в первых официальных обзорах. Если верить данным Intel, Arc B580 в среднем на 10% быстрее RTX 4060 в играх.