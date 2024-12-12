Для Windows проект придётся скомпилировать самостоятельно.

Разработчики эмулятора RPCS3 игровой консоли PlayStation 3 объявили о выпуске сборок, совместимых с архитектурой Arm64. Готовые сборки доступны для операционных систем Linux и maxOS. Для Windows эмулятор придётся компилировать самостоятельно, готовые сборки не опубликованы, что разработчики, в частности, объясняют нехваткой оборудования для разработки и тестирования. Портировать RPCS3 на Android и iOS в настоящее время не планируется.

Источник изображения: RPCS3

В своём блоге разработчики описывают весь путь по реализации поддержки Arm64, который начался в 2021 году, а также рассказывают об экспериментах с запуском RPCS3 на различных устройствах, включая Raspberry Pi 5. Микрокомпьютер с трудом справляется с играми в разрешении 272p (PlayStation Portable) после разгона процессора и интегрированной графики, тем не менее, в простейшие платформеры на нём, похоже, поиграть можно, что уже является достижением. Более того, в разрешении 272p удалось запустить God of War 1 с частотой кадров около 30 FPS.

На устройствах Apple с процессорами M1 сборка RPCS3 для Arm64 работает гораздо быстрее, по сравнению с x64 эмулятором, запускаемым через слой совместимости.

Разработчики также предупреждают о большом количестве вредоносного программного обеспечения, которое распространяется на различных платформах под видом эмуляторов PlayStation 3. Сообщается, что несколько таких приложений даже прошли проверку и присутствуют в Google Play Store. «…других эмуляторов PS3, на которых можно запускать игры для PS3, не существует…», — написали разработчики RPCS3.