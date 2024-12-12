Также можно взглянуть на новое фирменное ПО.

На YouTube канале RawiioliExtras появился обзор видеокарты Intel Arc B580, сообщает VideoCardz. Автор не входит в число рецензентов, которые официально получили видеокарты для написания обзоров, но смог раздобыть как видеокарту, так и работающие драйвера, в результате чего заблаговременно можно ознакомиться с первыми результатами тестов: B580 в исполнении Challenger от ASRock набирает 2993 балла в бенчмарке 3DMark Steel Nomad.

Источник изображений: Intel Corp

Благодаря разгону автору удалось последовательно улучшить результаты до 3090 баллов, а затем до 3382 баллов, добившись в итоге 13-процентного прироста производительности. Помимо этого, автор «побегал» в Shadow of the Tomb Raider и выполнил несколько других тестов, но без сравнения с другими видеокартами.

Источник изображения: RawiioliExtras, YouTube

В видео также можно оценить возможности нового программного обеспечения Intel Graphics Software. В частности, Intel добавила в ПО возможность настройки зависимости частоты от напряжения путём интерактивного изменения графика этой зависимости. Новая опция дополняет привычные «ползунки» для настройки лимитов энергопотребления, напряжения, скорости вращения вентиляторов и т.д. Также присутствует опция VRAM Tuning, под которой скрывается настройка скорости работы памяти: для B580 можно выбрать значение в пределах от стандартных 19 до 22 гигабит в секунду. Специалисты предупреждают, что разгон лишает гарантии.





Официальные обзоры эталонных версий Intel Arc B580 появятся сегодня, старт продаж за рубежом запланирован на завтра, обзоры партнёрских версий видеокарт тоже должны появиться завтра.