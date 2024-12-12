Благодаря отличной вентиляции процессор нормально работал под кулером Noctua NH-P1.

В одном из новых видео генеральный менеджер подразделения ASUS в Китае Тони Ю (Tony Yu) рассказал о паре новых компьютерных корпусов компании из серии ProArt, отметив, в частности, их отличную вентиляцию, не только за счёт продуманной конструкции самих корпусов, но и за счёт мощных комплектных вентиляторов, особенно стоит отметить фронтальные: в корпусе PA401 это два 160-миллиметровых вентилятора, а в корпусе PA602 — два 200-миллиметровых. Толщина вентиляторов 32 миллиметра.

Благодаря отличной вентиляции в корпусах можно попытаться реализовать пассивное охлаждение процессора — этот эксперимент, пожалуй, самая интересная часть видео. В корпусе ASUS ProArt PA401 собрали систему с процессором AMD Ryzen 9 9950X, охлаждение которого взял на себя кулер Noctua NH-P1.

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, Bilibili

Хотя боковая панель корпуса во время тестирования не закрывалась, результаты всё равно впечатляют: во время тестирования процессор повышал мощность практически до 226 ватт (Вт). Температура процессора достигла 95 градусов по Цельсию, но для процессоров AMD Ryzen 7000 и 9000 это типичная установка, поэтому стоит обращать внимание именно на мощность — процессор «ушёл» значительно дальше стандартного значения 170 Вт, т.е. охлаждения хватает даже с запасом и это в многопоточных нагрузках, когда на 100% задействованы все ядра. Тактовая частота ядер в таком режиме повышалась до 5,5 гигагерц. В играх, где нагрузка на процессор не была такой интенсивной, как в специализированных бенчмарках, проблем с охлаждением ожидаемо не возникло.

Источник изображения: 普普通通Tony大叔, Bilibili

Эксперимент удался, но всё же рекомендовать такое охлаждение для AMD Ryzen 9 9950X вряд ли стоит, а вот для менее мощных процессоров AMD такой вариант вполне имеет место быть, но вентиляция в самом корпусе должна быть очень хорошей, собственно, видео наглядно показывает, что в рассматриваемых корпусах ASUS ProArt с этим всё отлично.