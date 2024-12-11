Порт OCuLink, судя по всему, присутствует.

Бренд Aoostar анонсировал новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370, сообщает VideoCardz. Авторы ресурса отмечают, что это первый известный им мини-ПК с процессором Strix Point и оперативной памятью LPDDR5X-8000.

Стоит напомнить, что первоначально AMD заявила для процессоров Ryzen AI 300 поддержку оперативной памяти LPDDR5X со скоростью до 7500 мегатранзакций в секунду (МТ/с), однако спустя какое-то время спецификации на официальном сайте были скорректированы, процессоры официально стали поддерживать память со скоростью до 8000 МТ/с.

Источник изображения: Aoostar, Weibo

Новый мини-ПК Aoostar по началу будет предлагаться в конфигурации с 32 гигабайтами оперативной памяти и терабайтным твердотельным накопителем, процессор настроен на работу при уровне TDP до 54 ватт. В числе прочих особенностей упоминается применение испарительной камеры в системе охлаждения, поддержка Wi-Fi 7.

В VideoCardz увидели на рендерах компьютера порт OCuLink, официально о его наличии н упоминалось, но высока вероятность, что он на мини-ПК действительно есть, что позволит подключать внешние док-станции и видеокарты. К слову, недавно Aoostar представила новую док-станцию для дискретной видеокарты с поддержкой OCuLink, USB4 и встроенным блоком питания.