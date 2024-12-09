Есть встроенный блок питания мощностью 500 Вт.

Бренд Aoostar представил обновлённую док-станцию для видеокарт AG02, сообщает Notebookcheck. Устройство представляет собой открытый стенд со встроенным блоком питания производства HuntKey, слотом PCIe для установки видеокарты, портами OCuLink и USB4. Для встроенного блока питания заявлена мощность 500 ватт (Вт), предусмотрено два 8-контактных разъёма питания PCIe и рекомендуется использовать видеокарты мощностью до 350 Вт. В числе рекомендованных NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER и AMD Radeon RX 7700 XT.

Источник изображения: Aoostar

Максимальная пропускная способность 64 гигабита в секунду (Гбит/с) достигается при подключении док-станции посредством OCuLink, это соответствует возможностям интерфейса PCIe 4.0 x4, напротив, USB4 обеспечивает пропускную способность до 40 Гбит/с. Порт USB4 поддерживает обратную быструю зарядку мощностью до 100 Вт. В числе прочих преимуществ производитель упоминает совместимость с интерфейсом Lenovo TGX, поддерживающим «горячую» замену, корпус из металла.

Источник изображения: Aoostar

Размеры Aoostar AG02 составляют 22,5x11x6 сантиметров (см), а вес — 1,5 килограмма (кг). За рубежом док-станция стала доступна для предварительного заказа по цене 219 долларов США.