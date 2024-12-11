Результаты новых и предшествующих процессоров сравнили.

В базе данных бенчмарка Bapco CrossMark были замечены несколько процессоров Intel семейства Arrow Lake-H для ноутбуков. Компания уже анонсировала эти процессоры, их презентация ожидается в начале следующего года и с большой вероятностью состоится в рамках январской выставки CES 2025. Два замеченных процессора: 16-ядерный 16-поточный Intel Core Ultra 9 285H и 14-ядерный 14-поточный Core Ultra 5 225H, сообщает VideoCardz, напоминая, что в процессорах Arrow Lake технология Hyper-Threading (HT) отключена и поэтому количество ядер равно количеству потоков.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Количество результатов для сравнения в Bapco CrossMark ограничено, однако в VideoCardz смогли собрать некоторую статистику для предварительного сравнения. По подсчётам ресурса, в тестах CrossMark процессор Intel Core Ultra 9 285H оказался до 15% быстрее 185H семейства Meteor Lake, наибольший прирост новинка показала в категории Creativity, средняя оценка на 11% выше. В свою очередь, Core Ultra 5 225H показал больший прирост относительно своего предшественника в лице 125H — результаты до 27% выше, максимальное преимущество снова в тестах Creativity, средняя оценка на 23% выше.

Некоторые из известных моделей процессоров серий Arrow Lake-H и HX.

Источник изображения: VideoCardz

Отмечается, что Intel Core Ultra 5 225H оснащается интегрированной графикой Arc 130T с неполной конфигурацией из 7 ядер Xe-LPG+, где под знаком + подразумевается наличие блоков матричных вычислений XMX и ряд других архитектурных улучшений, по сравнению с интегрированной графикой Alchemist процессоров Meteor Lake. Старший процессор, как и ряд других моделей среднего класса оснащается графикой Arc 140T с конфигурацией из 8 ядер Xe.