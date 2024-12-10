4K разрешение и частота обновления 240 Гц.

MSI представила игровой QD-OLED монитор премиум-класса MPG 321URXW, выполненный в серебристо-белой расцветке. Монитор при диагонали 31,5 дюйма имеет разрешение 4K (3840 на 2160 пикселей), частоту обновления 240 герц (Гц) и время отклика 0,03 миллисекунды (мс) GtG. В числе преимуществ отмечается наличие сертификатов VESA ClearMR 13000 и DisplayHDR True Black 400, а также технологии OLED Care 2.0 для снижения риска выгорания и продления срока службы дисплея. Гарантия на монитор от производителя составляет три года.

Источник изображения: MSI

Как отмечают в VideoCardz, рассматриваемый монитор по своим характеристикам идентичен модели MPG 321URX чёрного цвета. В числе прочего это наличие одного порта DisplayPort 1.4a, двух HDMI 2.1 и одного USB-C, который поддерживает режим DP и подачу питания до 90 ватт (Вт). На мониторе также можно найти два порта USB 2.0 Type-A, один Type-B и аудиовыход на наушники. Панель монитора плоская, есть антибликовое покрытие.

Недавно MSI анонсировала новую версию чёрной QD-OLED модели MPG под названием MPG 322URX, она впервые использует DisplayPort 2.1 с пропускной способностью 80 гигабит в секунду (Гбит/с).