Вариант с AMD Ryzen 7 8840U, похоже, продолжит существовать.

Компания GPD продолжает обновлять свои портативные игровые компьютеры новыми APU AMD из серии Strix Point. Как сообщает TechPowerUp, вслед за компактной 6-дюймовой моделью Win 4 в моноблочном корпусе-слайдере обновление получает Win Max 2 — мини-ноутбук с 10,1-дюймовым экраном и встроенными контроллерами. Что примечательно, и в том и в другом устройстве компания смогла реализовать полноценную клавиатуру.

Источник изображения: GPD, Indiegogo

Новый GPD Win Max 2 получит AMD Ryzen AI 9 HX 370, в состав APU входит 12 процессорных ядер Zen 5 и 5c, а также 16 вычислительных блоков интегрированной графики RDNA 3.5. Новый APU значительно превосходит Ryzen 7 8840U, который используется Win Max 2 образца 2024 года, но от этой модели отказываться не планируют, она продолжит существовать как более доступный вариант.

Источник изображения: GPD, Indiegogo

GPD Win Max 2 представлен в различных конфигурациях, самая продвинутая предлагает 64 гигабайта (ГБ) оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель объёмом 2 терабайта (ТБ). Дисплей диагональю 10,1 дюйма имеет разрешение 2560 на 1600 пикселей, пиковую яркость 450 нит, поддерживает сенсорный ввод. В числе портов несколько USB4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-A. Система также может похвастаться поддержкой OCuLink, наличием карт-ридера, в качестве одной из опций предлагается 4G модем. Устройство обладает многими другими примечательными особенностями, подробнее о них можно узнать на платформе Indiegogo — в свободной продаже Win Max 2 пока не представлен и предлагается в рамках краудфандинга.