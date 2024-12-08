Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Названа дата начала продаж игровых КПК MSI Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+
Также появились подробности о ценах и характеристиках.

На этой неделе MSI официально представила портативные игровые компьютеры Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+, однако в графике запуска устройств нового поколения возникла путаница. Позже компания внесла ясность: 6 декабря — старт предварительных заказов в США. Продажи начнутся позже и в данном случае сохраняются некоторые противоречия. Американский аккаунт MSI в социальных сетях объявил о старте продаж 15 января, однако в других источниках компания называет дату 26 декабря, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: MSI

Первые представленные MSI варианты Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ используют процессор Intel Core Ultra 7 258V с 32 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти. В официальном объявлении компания не сообщила о подготовке более доступных конфигураций, однако в маркетинговых материалах упоминаются версии с процессором Core Ultra 7 256V и 16 ГБ оперативной памяти. Информации о сроках их выпуска нет.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

В маркетинговых материалах также нашли некоторую информацию о времени автономной работы MSI Claw 8 AI+, по заявлениям компании, аккумулятора компьютера ёмкостью 80 ватт-час (Вт·ч) хватит примерно на 4 часа игр в режиме Endurance (подсветка и Bluetooth отключены, оптимизируется питание, яркость дисплея и другие параметры) и на 28 часов воспроизведения видео в разрешении 1080p.

MSI Claw 8 AI+ без задней крышки. Источник изображения: Retro Handhelds

Кроме этого, фото Claw 8 AI+ без задней крышки, опубликованное на сайте Retro Handhelds, подтвердило, что в КПК используется твердотельный накопитель укороченного формата 2230, а не более распространённого 2280.

#msi #игровые кпк
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
MSI подтвердила выход консолей Claw 8 Ai +и Claw 7 Ai+ 26 декабря по цене 899/799 долларов
MSI Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ станут доступны для покупки 15 января 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командиры "Вагнера" впервые после событий лета 2023 года дали интервью и объявили новый набор
2
Через 50 000 лет в нашей Солнечной системе может появиться одна или несколько новых планет
4
Видеокарты GeForce GTX больше не соответствуют минимальным требованиям последних ААА-игр
43
Суперкомпьютер Frontier запустил крупнейшую симуляцию Вселенной для проверки модели космологии
+
Исследование предполагает, что миниатюрные черные дыры могут прорываться через материю
4
GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
5
На АвтоВАЗе вновь приступили к сборке карбюраторных двигателей
2
RTX 4060 Ti выдаёт лишь 30 FPS в Indiana Jones and the Great Circle при Full HD разрешении
11
Российские подразделения продвигаются в населённом пункте Шевченко на юге от Покровска
+
Росморречфлот хочет доставлять грузы России в Китай и Турцию через Иртыш
+
NVIDIA представит архитектуру Rubin в середине 2025 года — серия RTX 50 может оказаться проходной
5
Гиперзвуковой 'Орешник' из Белоруссии способен достичь Нью-Йорка и РЛС в Гренландии
+
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
5
Подросток из США за ночь заработал на созданной им криптовалюте 50 000 долларов
2
Росгеология обнаружила 145 тонн золота в Якутии
+
Mash: ВСУ впервые атаковали Крымский мост польскими дронами "Гавия" с группой прикрытия
4
Серия смартфонов Samsung S25 получит больше функций искусственного интеллекта и новый Bixby
+
Смартфоны Redmi Note 14 выходят на мировой рынок 9 декабря
2
"F-35 дорогие и устаревшие" - Илон Маск уронил акции Lockheed Martin, раскритиковав программу JSF
1
Indiana Jones and the Great Circle показывает, что видеокарты с VRAM менее 12 ГБ отживают своё
15

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Вином Дизелем (субъективное мнение)
17
Опыт использования док-станции для накопителей DEXP HA131 в течение года - плюсы и минусы устройства
23
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
36
Почему технологии масштабирования лучше не включать, и что принесут видеокарты следующего поколения
10
Настало время натрий-ионных батарей - бюджетной и безопасной альтернативы литию
+
История советского КПВ - как пулемёт 1940-х остаётся актуальным и сегодня
2
9 игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4060, которые можно купить со скидками в Мегамаркете
6
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
6
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
3
Битва у Роркс-Дрифт (1879) - как 140 человек разгромили 4000 армию
4

Сейчас обсуждают

FelsheR-zzzzz
14:39
Мнение зелемана тампона мало интересует. Показали клоуну, что он не нужен в переговорах, как и никто из 404.
Трамп заявляет, что Зеленский и Украина хотели бы заключить мирное соглашение с Россией
32Влад32
14:38
Хохлов понабежало, однако. Типа новости для них хорошие. Лучше бы подумали о своей стране, которую просрали.
Сирийские повстанцы пытаются запустить Ми-8, изучая мануалы из YouTube, это сняли на видео
Sergy Nester
14:36
Пидор сидит и пидором погоняет, твари ни Дна вам, ни покрышки.
Джо Байден - «Геи и джентльмены, дело вот в чем, наступили тяжёлые времена»
si-cat
14:16
То ни ГУР, ни западники про кустик и не слыхали - а то уже оценили объёмы его производства. Уржёсси с клоунов 🤣
Military Watch: По данным разведки Россия может производить 300 новых ракет "Орешник" ежегодно
Waramagedon
14:10
Ах вот он где успех.... А могло бы не быть никакой приставки Ти и карта должна быть одна. Разводят вас хомячелло
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
flyne
14:08
Вот чем можно дёшево охлаждать новые Core Ultra, главное грамотно проложить охлаждение
GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
Evgeniy Kryukoff
14:06
Как-то плевать. Есть сотни топовых игр в бэклоге, которые ещё не пройдены. Так что даже если что-то не потянет из новинок, плевать, можно поиграть в них. Я вообще никогда не играл в игры на релизе за ...
Видеокарты GeForce GTX больше не соответствуют минимальным требованиям последних ААА-игр
Waramagedon
14:04
Надежды нет на дураков и предателей,ма с мертвой руеюкой все в порядке.
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
linux4ever
14:00
HSA_OVERRIDE_GFX_VERSION=10.1.0 <program name> Включается ROCm для Radeon RX 5600M. Только надо сначала убедиться, что загружен /dev/kfd драйвер и что кривые ручонки опять не ставили сторонние ядерны...
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
Дмитрий Петров
13:45
Авто классный, езжу на Кайроне с 15 года,,,
Aoostar представила игровой мини-ПК Gem 12 Pro Max с процессором AMD Ryzen 7 8845HS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем