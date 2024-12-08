Также появились подробности о ценах и характеристиках.

На этой неделе MSI официально представила портативные игровые компьютеры Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+, однако в графике запуска устройств нового поколения возникла путаница. Позже компания внесла ясность: 6 декабря — старт предварительных заказов в США. Продажи начнутся позже и в данном случае сохраняются некоторые противоречия. Американский аккаунт MSI в социальных сетях объявил о старте продаж 15 января, однако в других источниках компания называет дату 26 декабря, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: MSI

Первые представленные MSI варианты Claw 8 AI+ и Claw 7 AI+ используют процессор Intel Core Ultra 7 258V с 32 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти. В официальном объявлении компания не сообщила о подготовке более доступных конфигураций, однако в маркетинговых материалах упоминаются версии с процессором Core Ultra 7 256V и 16 ГБ оперативной памяти. Информации о сроках их выпуска нет.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

В маркетинговых материалах также нашли некоторую информацию о времени автономной работы MSI Claw 8 AI+, по заявлениям компании, аккумулятора компьютера ёмкостью 80 ватт-час (Вт·ч) хватит примерно на 4 часа игр в режиме Endurance (подсветка и Bluetooth отключены, оптимизируется питание, яркость дисплея и другие параметры) и на 28 часов воспроизведения видео в разрешении 1080p.

MSI Claw 8 AI+ без задней крышки. Источник изображения: Retro Handhelds

Кроме этого, фото Claw 8 AI+ без задней крышки, опубликованное на сайте Retro Handhelds, подтвердило, что в КПК используется твердотельный накопитель укороченного формата 2230, а не более распространённого 2280.