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Moleculo
Lenovo Legion Go S получит APU AMD Ryzen Z2 Go и 8-дюймовый дисплей 120 Гц
Сроки выхода всё ещё неизвестны.

Игровой портативный компьютер Lenovo Legion Go S, рендеры которого на днях появились в Сети, продолжает обрастать подробностями. Недостающие характеристики были названы ресурсом WinFuture, сообщает VideoCardz. Компьютер якобы будет оснащаться 8-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1920 на 1200 пикселей и частотой обновления 120 герц (Гц), получит 16 гигабайт (ГБ) оперативной памяти LPDDR5, твердотельный накопитель PCIe Gen4 x4 формата 2242 объёмом 512 ГБ и APU AMD Ryzen Z2 Go.

Источник изображения: Windows Central

Ранее инсайдерами назывался APU AMD Ryzen Z2G, похоже, что коммерческое название всё-таки будет несколько другое — Ryzen Z2 Go. Суть не изменилась, это процессор семейства Rembrandt, настроенный на работу в портативных игровых устройствах, он предлагает 8 процессорных ядер Zen 3+ и 12 вычислительных блоков интегрированной графики RDNA 2.

Ожидается, что Legion Go 2 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 55,5 ватт-час (Вт·ч), поддерживать Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и поставляться с предустановленной Windows 11 Home. Сроки выхода КПК пока неизвестны.

#lenovo #игровые кпк
Источник: winfuture.de
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