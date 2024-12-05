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Moleculo
Noctua опубликовала 3D модель решётки, оптимизированной для вентилятора NF-A12x25
Модель распространяется по лицензии CC BY-NC-SA 4.0.

Noctua опубликовала в свободном доступе 3D модель вентиляционной решётки, которая используется в блоке питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition, сообщает Tom’s Hardware. Модель размещена на сайте www.printables.com и распространяется по лицензии CC BY-NC-SA 4.0. Решётку можно распечатать на 3D принтере или вырезать на лазерном резаке.

Блок питания Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition. Источник изображения: Seasonic

Согласно описанию, решётка оптимизирована по соотношению воздушного потока и уровня шума для 120-миллиметрового вентилятора Noctua NF-A12x25. На Seasonic Prime TX-1600 решётка позволила снизить уровень шума примерно на 2 децибела (дБ), по сравнению со стандартной решёткой блока питания.

Как отмечают в Tom’s Hardware, компания Noctua уже не первый раз делится своими наработками с сообществом. В профиле компании на сайте Printables можно найти модель диффузора для создания направленного потока воздуха NV-AA1-12. Этот же диффузор используется в подставке, превращающей один из компьютерных вентиляторов Noctua в настольный вентилятор для охлаждения пользователя ПК. Помимо этого, компания опубликовала несколько моделей проставок для вентиляторов, модели угловых виброгасителей, адаптеров и воздуховодов.

В конце ноября Noctua и Seasonic представили модификацию флагманского блока питания Seasonic мощностью 1600 ватт (Вт) под названием Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition. Блок выполнен в соответствии со стандартом Intel ATX 3.1 и предлагает для подключения видеокарт два 16-контактных кабеля 12V-2x6, а также шесть 6+2-контактных кабеля. По программе сертификации Cybenetic Lambda, которая оценивает уровень шума, блоку питания присвоили класс A++, а по программам сертификации эффективности 80 PLUS и Cybenetics блок удостоился сертификатов Titanium.

Noctua также известна своей коллаборацией с ASUS, в результате которой появились видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и 40 серий с оптимизированными под вентиляторы NF-A12x25 системами охлаждения. Видеокарты работают тише стандартных, температуры при этом тоже ниже, однако из-за применения корпусных вентиляторов видеокарты стали заметно толще.

#noctua #системы охлаждения
Источник: tomshardware.com
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