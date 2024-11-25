Модификация PRIME TX-1600 с меньшим уровнем шума.

Компании Noctua и Seasonic окончательно представили результат своей совместной работы: модификацию флагманского блока питания Seasonic мощностью 1600 ватт (Вт), которая обладает меньшим уровнем шума в сравнении с оригинальной моделью, сообщает TechPowerUp. Новинка выполнена в чёрно-коричневой расцветке, включая кабели питания, чтобы учитывать фирменные цвета продукции Noctua. В комплекте также присутствуют коричневые ленты-липучки для кабелей, фирменная наклейка Noctua-Seasonic и другие аксессуары включая 90-градусный 24-контактный адаптер-тестер с чехлом, стяжки и гребешки для кабель-менеджмента, чехол с сумкой для блока питания и кабелей.

Источник изображения: Seasonic

Блок питания Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition ATX 3.1 оснащается небезызвестным вентилятором Noctua NF-A12x25 и вентиляционной решёткой с оптимизированной конструкцией. Это обновление позволило снизить уровень шума на 8…10 децибел (дБ). Согласно результатам тестирования, при полной нагрузке блок питания работает бесшумно, если температура окружающей среды не превышает 25 градусов по Цельсию: уровень шума составляет около 24 дБ против 34 дБ у оригинальной модели. В программе сертификации Cybenetic Lambda это позволило повысить уровень блока с A до A++. Что касается эффективности, блок питания имеет «титановые» сертификаты эффективности 80 PLUS и Cybenetics.

Источник изображения: Seasonic

В числе прочего, Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition ATX 3.1 предлагает два 16-контактных кабеля 12V-2x6 и шесть 6+2-контактных кабелей для питания видеокарт. Для справки: зарубежная рекомендованная цена составляет 499 евро или 569 долларов США.