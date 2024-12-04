Два других поддерживают UHBR 10.

Источник изображения: Intel

На видеокарте Intel Arc B580 из трёх портов DisplayPort 2.1 только один поддерживает спецификацию UHBR 13.5 с пропускной способностью до 54 гигабит в секунду (Гбит/с), два других — UHBR 10 с пропускной способностью до 40 Гбит/с. Самый быстрый порт считается «основным», на кронштейне его предусмотрительно обвели тёмной линией. Помимо трёх портов DisplayPort 2.1 видеокарта предлагает один HDMI 2.1.

Источник изображения: TechPowerUp

Кто-то может посетовать на отсутствие поддержки спецификации UHBR 20 с пропускной способностью до 80 Гбит/с, но нужна ли она относительно бюджетной игровой видеокарте. Мониторы с поддержкой UHBR 20 пока не являются массовым предложением, их не так много и стоят они дорого.

Источник изображения: GUNNIR, VideoCardz

Описанная конфигурация портов не является особенностью только эталонной версии Intel Arc B580 Limited Edition, варианты от сторонних производителей-партнёров имеют те же особенности и характеристики, пишет VideoCardz.