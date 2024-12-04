Владельцы материнских плат с двумя слотами DIMM могут рассчитывать на более высокие скорости.

Team Group представила под брендом T-FORCE комплект оперативной памяти XTREEM CKD DDR5 8800 объёмом 48 гигабайт (ГБ).

Источник изображения: Team Group

Хотя в спецификациях заявлена скорость 8800 мегатранзакций в секунду (МТ/с) при задержках CL 42, на материнских платах с двумя разъёмами DIMM можно рассчитывать на более скоростные режимы. Можно рассчитывать на разгон до 9600 МТ/с, более того, компания продемонстрировала успешный разгон памяти до 10000 МТ/с на материнской плате ASRock Z890 Taichi OCF и успешный запуск на скорости 10666 МТ/с.

Источник изображения: Team Group

Источник изображения: Team Group

Рассматриваемая память это CUDIMM DDR5 со встроенными микросхемами для усиления тактовых сигналов. Модули T-FORCE XTREEM CKD DDR5 оснащаются радиаторами из алюминиевого сплава с толщиной стенок 2 миллиметра (мм) и термопрокладками с высокой теплопроводностью. Радиаторы изготавливаются на ЧПУ станках, проходят пескоструйную обработку и анодирование. В результате модули T-FORCE сочетают высокую производительность и премиальный дизайн.