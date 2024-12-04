Первые комплекты предлагают скорость до 9200 МТ/с.

CORSAIR объявила о доступности комплектов памяти VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM суммарным объёмом 48 и 96 гигабайт (ГБ), скоростными профилями Intel XMP 3.0 от 8400 до 9200 мегатранзакций в секунду (МТ/с).

Источник изображения: Corsair

Вскорости компания выпустит аналогичную память без подсветки, ещё более быстрые комплекты. Модули DDR5 CUDIMM обратно совместимы с платформами, поддерживающими обычную DDR5, отличаясь наличием микросхемы для улучшения стабильности и синхронизации тактового сигнала, но, чтобы раскрыть заявленный скоростной потенциал, необходима совместимая платформа — эти модули CUDIMM оптимизированы для новейших процессоров Intel Core Ultra 200 и материнских плат Z890.

Источник изображения: Corsair

Модули CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 CUDIMM оснащаются радиаторами с зеркальными серо- серебристым оформлением, десятью светодиодами и панорамной световой полосой. Подсветкой можно управлять в фирменном программном обеспечении iCUE, кроме этого оно может быть использовано в качестве полноценного центра управления, обеспечивая мониторинг частот и регулировку напряжения.