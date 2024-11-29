Вероятно, этим процессором станет Ryzen Z2G из новой спецсерии AMD.

Lenovo преждевременно выпустила обновление прошивки для ещё невыпущенного портативного игрового компьютера Legion Go S 8ARP1, сообщает VideoCardz. В прошивке от 4 ноября специалистам удалось найти упоминание семейства APU AMD Rembrandt, к которому, по слухам, будет относиться один из будущих специализированных процессоров Ryzen Z2.

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Если верить слухам, в серию AMD Ryzen Z2 войдёт три процессора из семейств: Strix Point, Hawk Point и Rembrandt. Очевидно, что вариант Rembrandt будет самым доступным, ему приписывают обозначение Ryzen Z2G, наличие восьми ядер Zen 3+ и интегрированной графики Radeon 780M (12 вычислительных блоков) на базе архитектуры RDNA 2.

Источник изображений: Lenovo, VideoCardz

Ожидается, что AMD представит серию процессоров Ryzen Z2 для игровых портативных компьютеров на выставке CES 2025 в начале января. Скорее всего, вскоре после этого Lenovo и другие производители анонсируют свои новые устройства. Как ожидается, Legion Go S будет нацелен на сегмент более доступных устройств данного класса.