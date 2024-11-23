Презентацию новой серии настольных видеокарт Intel ожидают очень скоро.

В продолжение новости о появившихся в Сети новых видеокартах Intel Arc B580 семейства Battlemage стало известно, что модели достаточно одного 8-контактного разъёма дополнительного питания. Более продвинутая модификация ASRock Steel Legend оснащена парой таких разъёмов, а вот Challenger (на первоначальных изображениях которого разъёмы питания показаны не были) получила только один. Иными словами, TDP видеокарты не превышает 225 ватт (Вт), пишет VideoCardz. До 150 Вт можно передать через 8-контактный разъём питания, ещё 75 Вт — через слот PCIe.

Источник изображения: ASRock, VideoCardz

Вторая интересная деталь касается PCIe коннектора. Судя по форме контактов и обвязке вблизи него, специалисты HardwareLuxx полагают, что Intel Arc B580 использует 8 линий PCIe 5-го поколения. Пропускная способность аналогична 16 линиям PCIe 4-го поколения, вот только нужно, чтобы система поддерживала новый интерфейс. Что касается настольных систем, поддержка PCIe 5.0 появилась в процессорах Intel Core 12-го поколения и AMD Ryzen 7000. В случае с материнскими платами для этих процессоров, всё зависит от каждой конкретной модели, как правило, бюджетные решения поддержки PCIe 5.0 не имеют.

В VideoCardz ожидают презентации новой серии настольных видеокарт Intel на следующей неделе.