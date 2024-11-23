Официально серию ещё не представили.

На американской торговой площадке Amazon кратковременно появилось несколько страниц с новыми видеокартами для настольных компьютеров от Intel, сообщает VideoCardz. Это были Intel Arc B580 в исполнении ASRock Steel Legend и Challenger.

Источник изображения: ASRock, VideoCardz

Похоже, слухи подтверждаются, Intel планирует до конца этого года представить первые настольные видеокарты нового семейства Battlemage, по крайней мере, B580. Если судить по наименованию, модель, вероятно, будет позиционироваться как предложение начального уровня в среднем сегменте. Оснащается видеокарта 12 гигабайтами (ГБ) видеопамяти GDDR6 с чипами, работающими на скорости 19 гигабит в секунду (Гбит/с), шина памяти 192-битная. Графический процессор может повышать частоту до 2,8 гигагерц (ГГц), если спецификации были указаны верно. Steel Legend использует для дополнительного питания пару восьмиконтактных разъёмов PCIe.

Источник изображения: ASRock, VideoCardz

Исполнение Steel Legend выше уровнем, чем Challenger — видеокарта оснащается крупной системой охлаждения с тремя ARGB вентиляторами и оформлена преимущественно в белом цвете. В свою очередь, вариант Challenger более компактный за счёт использования двух вентиляторов в системе охлаждения, модель выполнена в чёрном цвете. Как минимум, есть один элемент с подсветкой — полоса на боковой грани кожуха под логотипом компании-производителя.

Остальные характеристики пока неизвестны, как и дата презентации. Учитывая, что видеокарты уже добавляют на сайты интернет-магазинов, представить их могут в ближайшее время.