По слухам, новая серия появится в следующем году.

В базе данных nbd.ltd обнаружили записи об отправке 16- и 96-ядерных процессоров AMD Ryzen Threadripper следующего поколения, сообщает VideoCardz.

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Энтузиасты проанализировали указанные коды OPN и пришли к выводу, что среди выпущенных продуктов они не встречаются, к тому же, в серии Ryzen Threadripper 7000 не было 16-ядерных процессоров: в линейке PRO выпустили модели с количеством ядер от 24 до 96, а в базовой — модели с количеством ядер от 24 до 64. Что интересно, для 16-ядерной модели указан тот же TDP, что и для 96-ядерной — 350 ватт (Вт).

Источник изображения: nbd.ltd

Предположительно, будущие процессоры AMD для рабочих станций под кодовым названием Shimada Peak будут представлены в серии Ryzen Threadripper 9000, они предложат до 96 ядер Zen 5, сохранив совместимость с сокетом sTR5. Не исключено, что в новом поколении AMD представит 3D V-Cache модификации — впервые для Threadripper.

Ожидается, что AMD выпустит новую серию Ryzen Threadripper в следующем году, но точные сроки неизвестны. Появится ли в серии 16-ядерная модель, по записям в базе данных nbd.ltd предсказать нельзя, тем не менее, такой вариант, судя по всему, тестируется.