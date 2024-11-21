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Moleculo
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti приписывают 8960 CUDA ядер
Ранее сообщалось, что RTX 5080 может получить 10752 CUDA.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti находится в разработке и получит 8960 CUDA ядер, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера, известного под псевдонимом Kopite7kimi. Модель RTX 4070 Ti текущего поколения предлагает 7680 CUDA, а RTX 4070 Ti SUPER — 8448 CUDA.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Утверждается, что для данной модели будут использовать печатную плату с каталожным номером PG147-SKU60, её же может получить RTX 5080, только в другой, более оснащённой версии — SKU45. Также возможно, что графический процессор данные видеокарты тоже будут использовать один, а именно GB203, только разных версий с разным количеством активных функциональных блоков.

Кроме того, Kopite7kimi утверждает, что мощность RTX 5070 Ti ограничат уровнем 300 ватт (Вт), что предположительно на 50 Вт больше ограничения RTX 5070 и на 100 Вт меньше ограничения RTX 5080. Однако неясно, является ли названная цифра максимальной мощностью всей видеокарты (TGP) или расчётной мощностью только графического процессора (TDP).

О подсистеме памяти инсайдер не рассказал, теоретически, модель данного класса может получить 12 или 16 гигабайт (ГБ) видеопамяти, если прогнозы о 16 ГБ для RTX 5080 верны. С другой стороны, возможны непредсказуемые конфигурации, учитывая, что в следующем году должны появиться чипы GDDR7 по 3 ГБ.

Ожидается, что NVIDIA представит первые видеокарты GeForce RTX 50 на выставке CES 2025, небольшой анонс или тизер вполне можно ожидать под конец этого года. Первыми, скорее всего, появятся RTX 5090 и 5080, как скоро выпустят RTX 5070 и 5070 Ti, непонятно, ходят слухи, что это также зависит от запасов видеокарт текущего поколения — когда они закончатся, представят новые.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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Nvidia GeForce RTX 5070 Ti получит 8960 потоковых процессоров и TDP 300 Вт
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