Строгий корпус с дополнительной шумоизоляцией для рабочих систем.

GameMax представляет компьютерный корпус Titan Silent 2, сообщает TechPowerUp. Это строгое и вместительное решение с внешними размерами 470×210×465 миллиметров и дополнительной шумоизоляцией. Корпус может использоваться как основа рабочей станции.

Источник изображения: GameMax

Корпус рассчитан на материнские платы формата вплоть до E-ATX, поддерживает установку до восьми устройств PCIe и до восьми 3,5-дюймовых жёстких дисков — по четыре диска на каждую из корзин во фронтальной части корпуса. Корзины расположены сразу за двумя передними вентиляторами диаметром 120 миллиметров (мм), верхняя корзина съёмная. В спецификациях говорится о нижнем и верхнем пылевых фильтрах, есть ли фронтальный, не уточняется, но на фото можно увидеть нечто похожее на быстросъёмные фильтрующие секции. Также есть место для установки пары дополнительных 2,5-дюймовых накопителей, трёх устройств формата 5,25.

Источник изображения: GameMax

В корпус можно установить до семи 120-мм вентиляторов: два спереди, три сверху (или два 140-мм), по одному сзади и снизу. Кроме двух фронтальных в комплект входит 120-мм вентилятор на задней панели. Согласно спецификациям, на верхней панели возможна установка радиаторов систем жидкостного охлаждения вплоть до 360-миллиметровых, также сообщается, что корпус изготовлен из стали толщиной 0,7 мм и шумоизолирован звукопоглощающими материалами на верхней и нижней, боковых панелях. В верхней части фронтальной панели присутствует один разъём USB-C 10 гигабит в секунду (Гбит/с), по паре USB 3.0 и USB 2.0, аудио-разъёмы и пара регуляторов скорости вращения вентиляторов.