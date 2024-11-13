В частности, Intel готовит 35-ваттный вариант Core Ultra 9 285T.

Датамайнер, известный в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @momomo_us опубликовал список настольных процессоров Intel Core Ultra серии 2 с заблокированным множителем и базовым энергопотреблением 35 либо 65 ватт (Вт), сообщает Wccftech. В частности, Intel готовит 35-ваттный вариант Core Ultra 9 285T и 65-ваттный вариант с обозначением 285 без дополнительных букв. Они получили столько же ядер, сколько и разблокированная модель — 24 в общей совокупности. Ограничения по энергопотреблению сказались на рабочих частотах, особенно базовой.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Подсемейство Core Ultra 7 пополнят процессоры 265, 265F и 265T, первым двум приписывают одинаковые рабочие частоты, у 265T они значительно ниже. Количество ядер и объём кэш-памяти будут одинаковыми. Следующие два процессора — это Core Ultra 5 225 и 225F, оба предложат по 10 ядер с одинаковой тактовой частотой. Интегрированная графика в 225 получила только 2 ядра Xe, в отличие от 245K и KF, где их 4. Блогер не упомянул процессоров T в подсемействе Core Ultra 5.

Источник изображения: Wccftech

По информации Wccftech, также известно о подготовке других процессоров, включая Core Ultra 5 245. Неизвестно, появится ли в семействе такой класс процессоров, как Core Ultra 3, ходят слухи о моделях: Core Ultra 3 235, 215 и 205.