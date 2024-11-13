Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Названы характеристики семи новых процессоров Intel Core Ultra 200S, включая модели T и F
В частности, Intel готовит 35-ваттный вариант Core Ultra 9 285T.

Датамайнер, известный в социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @momomo_us опубликовал список настольных процессоров Intel Core Ultra серии 2 с заблокированным множителем и базовым энергопотреблением 35 либо 65 ватт (Вт), сообщает Wccftech. В частности, Intel готовит 35-ваттный вариант Core Ultra 9 285T и 65-ваттный вариант с обозначением 285 без дополнительных букв. Они получили столько же ядер, сколько и разблокированная модель — 24 в общей совокупности. Ограничения по энергопотреблению сказались на рабочих частотах, особенно базовой.

Источник изображения:  Daniel Pantu, Unsplash

Подсемейство Core Ultra 7 пополнят процессоры 265, 265F и 265T, первым двум приписывают одинаковые рабочие частоты, у 265T они значительно ниже. Количество ядер и объём кэш-памяти будут одинаковыми. Следующие два процессора — это Core Ultra 5 225 и 225F, оба предложат по 10 ядер с одинаковой тактовой частотой. Интегрированная графика в 225 получила только 2 ядра Xe, в отличие от 245K и KF, где их 4. Блогер не упомянул процессоров T в подсемействе Core Ultra 5.

Источник изображения: Wccftech

По информации Wccftech, также известно о подготовке других процессоров, включая Core Ultra 5 245. Неизвестно, появится ли в семействе такой класс процессоров, как Core Ultra 3, ходят слухи о моделях: Core Ultra 3 235, 215 и 205.

#intel #процессоры
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Intel сократила размер графического драйвера на 500 МБ
Intel объединила драйверы графики Arrow Lake и Arc, сократив размер загрузки на 500 МБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запланировано строительство первой энергетической установки с нулевым уровнем выбросов
5
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
14
Роскосмос готовит ответ многоразовой ракете Илона Маска - в 2025 запускается проект "Кузнечик"
8
Представлен прототип китайского воздушно-космического истребителя шестого поколения White Emperor B
3
Samsung выпустит One UI 7 Beta на следующей неделе
2
Инсайдеры назвали уже двух персонажей, которые точно появятся в новой трилогии The Witcher 4
1
Учёные выяснили, что личинки мучного хрущака научились поедать пластиковые отходы и пенопласт
+
Caviar выпустила смартфоны iPhone 16 Pro в честь Джобса, Трампа и Маска
2
Программа предварительного тестирования One UI 7 может стартовать в ближайшие дни
+
Microsoft снова принудительно обновляет Windows, не спрашивая пользователей
2
Симулятор жизни inZOI от KRAFTON получит полную русскую локализацию
2
STALKER 2 могут запретить в РФ - в этом случае покупателей может ждать уголовная ответственность
8
Snapdragon 8 Elite 2 получит увеличение производительности и рекордные результаты в Geekbench 6
4
NVIDIA начинает производство и тестирование RTX 5090 с чипами GDDR7 от Micron
3
Биткоин снова резко подорожал, установив очередной исторический рекорд стоимости
+
«Росатом» наращивает производство среднегабаритных промышленных 3D-принтеров
+
Волгоград получит первый участок объездной дороги до конца 2024 года
1
Китайская экшен-RPG Black Myth: Wukong существенно повлияла на рост продаж игр для PS5
+
Мастер показал процесс замены контакта в сокете материнской платы с помощью трёх инструментов
2
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для устройств с определённым типом датчиков
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
11
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
37
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
12
Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие
14
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
47
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
19
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
7
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
7
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
45

Сейчас обсуждают

Шава на Коммунистической
17:47
Кто такой интернет? Папа твой интернет?
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
NewLander
17:39
В нормальном магазине твой конфиг соберут бесплатно или с минимальной доплатой при сохранении всех описанных бонусов единой сборки. Единственный минус - ограниченность ассортиментом (и ценником) одног...
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
Gamandril
17:38
Правда неожиданно когда кто-то в выборе "согласись со мной потому что я прав" не согласен и имеет свое мнение? А с заморочками игр по поводу инструкций есть какая-то интеловская программа для разработ...
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
Руслан Букури
17:28
Построили бы для себя штук 50-100, а то уже на экспорт что-то хотят ставить, когда у самих истребителей нового поколения мизерное количество для такого огромного государства то.
Росооборонэкспорт: подписаны первые экспортные контракты на истребитель Су-57Э
Дым Туман
17:26
к херам там всё разнести.
ВС РФ нанесли комбинированный групповой удар по военным объектам в Киеве
exdelolz
17:26
То есть строчить огромные тексты рандому, объяснять ему свою точку зрения ему не лень, а сказать какие у него железки это нее, я же не раб тебе подчиняться :D P.S Что можно обсуждать с человеком, кот...
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
kitava
17:21
Зачем? Он решений не принимает.
Зеленского ограждают от правды о состоянии дел в зоне конфликта — западная пресса
Сергей Анатолич
17:18
"Главными персонажами станут Джилл Валентайн и Леон Кеннеди" Странно, а на постере по моему Крис Редфилд изображен.🤔
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
lеad
17:18
Достаточно взять в руку пальчиковый акккм - стандартный ni-mh и li-ion и офигеть от невесомости последнего
CATL считает, что натрийионные аккумуляторы перспективнее твердотельных
Sanjar Rajabov
17:09
Автор бальван интернет в дом проведен по кабельное эзернет 100 мбит/с до роутера и от роутера кп и wifi. Роутер хоть будет самым лучшим больше 100 мбит/с она не даст. Если будет проведена оптово-воло...
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем