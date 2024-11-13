Новая версия DLSS уже интегрирована в драйвер GeForce Game Ready 566.14.

В новейший графический драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 566.14 интегрирован новый компонент DLSS версии 3.8.10, в котором, как говорят, сократилось количество профилей. Если в прошлой версии присутствовало шесть активных профилей, то в новой только два плюс ещё один неактивный. Из активных профилей, которые обозначаются буквами латинского алфавита, остались E и F, профили A, B, C и D удалены, сообщает VideoCardz.

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Различные профили работы DLSS были предназначены для различных сценариев. Так, профили A и B подходили для устранения артефактов при недостатке входных данных, профиль C подходил для игр с высокой динамикой, а с профилем D получалось более стабильное изображение. Со временем в DLSS появился профиль E, который заменил профиль D и стал предустановкой по умолчанию для режимов «Производительность», «Баланс» и «Качество», а профиль F стал профилем по умолчанию для режимов с очень высоким качеством и DLAA. Также есть профиль G, но он не используется.

Видимо, профили E и F способны полностью заменить профили A…D, поэтому они и были удалены. Профиль E появился в версии DLSS 3.7.0, выпущенной в августе этого года, энтузиасты в целом положительно оценили качество изображения, получаемое с ним.