Она пройдёт в Сан-Хосе (Калифорния, США).

NVIDIA объявила, что следующая конференция GTC (GPU Technology Conference) пройдёт с 17 по 20 марта 2025 года в Сан-Хосе (Калифорния, США). Приём заявок от желающих выступить с докладом уже завершён.

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На сегодняшний день NVIDIA характеризует GTC, как конференцию для разработчиков эпохи искусственного интеллекта (ИИ) и называет конференцией номер один в области ИИ. Высокие технологии, ускоренные вычисления, ИИ так или иначе проникают во все сферы нашей жизни, сферы бизнеса и образования, конференция GTC пытается охватить всё это многообразие — в 2024 году мероприятие посетило около 19000 человек, было проведено более 1100 сессий.

Развлечения, компьютерная графика и игры также являются темами GTC, поэтому не исключено, что NVIDIA анонсирует или представит на этом мероприятии новые технологии, серверные, профессиональные, а может и потребительские видеокарты. На предстоящей выставке можно ожидать презентацию серверных ускорителей вычислений Blackwell Ultra и, вероятно, новостей об архитектуре Rubin, которая должна прийти на смену Blackwell, пишет VideoCardz. Официально программа мероприятия пока неизвестна.

В скором времени ожидается презентация нового поколения игровых видеокарт. Если верить слухам, первые официальные упоминания новой графики GeForce RTX 50 должны появится в этом году, а представят стартовую линейку видеокарт в начале следующего. К марту 2025 года, когда будет проходить GTC 2025, возможно появление новых потребительских видеокарт среднего класса, включая модели класса 60.