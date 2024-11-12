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Moleculo
Valve представила ограниченную серию Steam Deck OLED в бело-сером корпусе и с белыми аксессуарами
Технически ничем не отличается от оригинальной OLED версии в чёрном цвете с терабайтным твердотельным накопителем.

Valve представила ограниченную серию Steam Deck OLED в корпусе бело-серого цвета и комплектными аксессуарами в аналогичной расцветке: белым чехлом и салфеткой из микрофибры. Технически лимитированная версия портативного компьютера ничем не будет отличаться от оригинальных OLED версий, выполненных в чёрном цвете и оснащённых терабайтным твердотельным накопителем.

Источник изображения: Valve

Продажи планируется начать 19 ноября. Компания пропорционально распределит весь объём произведённых компьютеров по регионам, где они будут доступны для покупки, включая США, Канаду, Великобританию, страны Евросоюза, Австралию, Японию, Гонконг, Тайвань и Южную Корею. Для защиты от спекулянтов введены дополнительные условия покупки: одно устройство на аккаунт Steam, отсутствие блокировок на аккаунте, хотя бы одна покупка до ноября 2024 года.

Для справки: цена белой версии Steam Deck OLED за рубежом составит 679 долларов США, оригинальная чёрная версия с накопителем ёмкостью 1 терабайт оценивается компанией в 649 долларов США, а версия со встроенным накопителем ёмкостью 512 гигабайт — в 549 долларов США.

Steam Deck OLED представили в ноябре 2023 года. Портативный компьютер получил 7,4-дюймовый OLED дисплей с разрешением 1280×800 пикселей, частотой обновления до 90 герц (Гц), пиковой яркостью 1000 нит в расширенном диапазоне и 600 нит в стандартном. Это было далеко не единственное изменение.

По сравнению с самыми первыми Steam Deck, OLED версия компьютера оснащается APU, выполненным по более совершенному 6-нанометровому (нм) техпроцессу, более быстрой оперативной памятью LPDDR5-6400, более ёмкой батареей на 50 ватт-час (Вт·ч), более современными модулями связи с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также отличается другими улучшениями и доработками, которые касаются элементов управления и оповещения, аксессуаров.

Steam Deck с 7-дюймовым LCD дисплеем появился в феврале 2022 года. Дисплей компьютера поддерживал частоту обновления 60 Гц, а его пиковая яркость составляла 400 нит. В основе LCD версий используется 7-нм APU с процессорными ядрами AMD Zen 2 и интегрированной графикой RDNA 2. Процессорных ядер восемь, вычислительных блоков интегрированной графики — тоже восемь. Компьютер также оснащался 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5500, батареей ёмкостью 40 Вт·ч. На старте были доступны варианты с твердотельными накопителями NVMe ёмкостью 256 и 512 ГБ, а также версия с накопителем eMMC на 64 ГБ.

#steam #valve #steam deck #портативные игровые компьютеры
Источник: store.steampowered.com
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