Они получат 12 и 16 ГБ видеопамяти.

Если верить информации китайского блогера, известного под псевдонимом Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包), AMD готовит для ноутбуков четыре новые дискретные видеокарты на базе архитектуры RDNA 4, как минимум, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Две видеокарты с предполагаемыми кодовыми обозначениями R25M-P4 и P6 заменят текущие Radeon RX 7600M и 7600M XT, предложив те же 8 гигабайт (ГБ) видеопамяти на 128-битной шине. Энергопотребление старшей модели можно будет настроить в диапазоне от 75 до 150 ватт (Вт), самая мощная конфигурация по производительности должна обогнать RX 7600M XT — разрыв между “верхней” видеокартой среднего класса и “нижней” высокого класса должен сократиться.

Источник изображения: Golden Pig Upgrade Pack (кит. 金猪升级包) в Weibo, VideoCardz

Видеокарты высокого класса с предполагаемыми кодовыми обозначениями R25M-E4 и E6 заменят текущие RX 7800M и 7900M. Предложат они 12 ГБ и 16 ГБ видеопамяти на 192- и 256-битной шине соответственно. Обе можно будет настроить на работу в диапазоне от 80 до 175 Вт.

В VideoCardz полагают, что, теоретически, перечисленные решения AMD будут конкурировать с новыми видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50, начиная от моделей класса 60 и заканчивая моделями класса 80, но NVIDIA останется лидером благодаря RTX 5090, а также, возможно, будет обладать самым доступным дискретным решением RTX 5050. Официально о характеристиках будущих видеокарт ничего не известно, AMD только подтвердила планы выпустить первые решения на базе архитектуры RDNA 4 в начале 2025 года.

Накануне Golden Pig Upgrade Pack провёл трансляцию, где поделился информацией о будущем портфолио продуктов AMD. Накануне обсуждалась часть прогнозов блогера в отношении новых процессоров и видеокарт, в частности, высокопроизводительных APU Ryzen AI MAX 300 семейства Strix Halo и интегрированной графики с новым брендингом Radeon 8000S.

Ожидается, что AMD представит большое число новинок на выставке CES 2025, в их числе могут быть: дискретные видеокарты RDNA 4 для настольных компьютеров и ноутбуков, 12- и 16-ядерные настольные процессоры Ryzen 9000X3D, семейство более доступных APU для ноутбуков Krackan с ядрами Zen 5, мощные чиплетные APU Strix Halo с интегрированной графикой дискретного уровня, новую серию чиплетных Zen 5 процессоров для ноутбуков с 3D V-Cache моделями в перспективе и обновлённые серии прошлых APU.