Исправлены ошибки, внедрены оптимизации.

AMD выпустила для разработчиков набор инструментов FidelityFX SDK 1.1.2 с обновлённой до версии 3.1.2 технологией масштабирования FSR и компонентом интерполяции кадров версии 1.1.1, сообщает VideoCardz со ссылкой на GPUOpen.

В новой версии добавлены различные улучшения, исправлены ошибки, обеспечена поддержка FSR 3.1.2 в экосистеме Microsoft Xbox, что позволит разработчикам использовать самую свежую версию набора технологий AMD на игровых консолях Xbox Series X и S, а также, само собой, настольных ПК.

В комплект для разработки игр Microsoft Game Development Kit (GDK) включены образцы AMD FidelityFX, оптимизированные специально для консолей Xbox. Со списком всех изменений можно ознакомиться на сайте GPUOpen, там же приводятся ссылки на репозитории и документацию.

К слову, из недавних новостей стало известно, что следующая версия технологии AMD FSR будет полагаться на искусственный интеллект, также накануне СМИ обратили внимание на исследования AMD в области трассировки пути на графических процессорах RDNA — инженеры рассматривают вариант использования одной нейронной сети для масштабирования изображения и устранения шума.