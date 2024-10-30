Всего для подключения M.2 накопителей есть четыре разъёма.

BIOSTAR представила в своей стандартной линейке материнских плат новую модель Z890AX-E PRO для сокета Intel LGA 1851 и процессоров Intel Core Ultra серии 2. Плата формата ATX имеет четыре слота для установки оперативной памяти DDR5 общим объёмом до 192 гигабайт со скоростью до 8000 мегатранзакций в секунду и более при разгоне. Говорится о применении 60-амперных DrMOS в подсистеме питания процессора. Подсистема питания частично охлаждается крупным радиатором чёрного цвета — вся плата преимущество выполнена в чёрном, присутствует рисунок со светло-серыми полосками, подсветки нет.

Источник изображения: Biostar

Для подключения M.2 накопителей есть четыре разъёма: основной с поддержкой PCIe 5.0 x4 и три второстепенных с поддержкой PCIe 4.0 x4. Также к плате можно подключить четыре SATA накопителя. Для установки видеокарты предусмотрен слот PCIe 5.0 x16, есть полноразмерный PCIe 4.0 x4 и пара PCIe 3.0 x1.

Источник изображения: Biostar

Плата оснащается аудиокодеком Realtek ALC1220 и 2,5-гигабитным проводным сетевым адаптером Realtek RTL8125D. Набор USB портов на задней панели включает один USB 3.2 Gen2 Type-C, семь USB 3.2 Gen2 Type-A. Рядом на задней панели находятся видеовыходы HDMI2.1, HDMI1.4b, DP1.2, разъём RJ45, три аудио разъёма, кнопка запуска обновления BIOS с флэшки, места подключения Wi-Fi антенн — плата поддерживает Wi-Fi 7, адаптер в комплект не входит.