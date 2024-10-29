Первый выпуск сосредоточится на регулировании пропускной способности.

Драйвер Intel для регулирования температурного режима устройств PCI Express готов к слиянию с ядром Linux версии 6.13, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Phoronix. Согласно описанию, драйвер «реализует механизм охлаждения PCIe за счёт уменьшения пропускной способности устройств PCIe». Ожидается, что ядро Linux 6.13 выпустят в ноябре.

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В частности, драйвер может помочь регулировать температурный режим твердотельных накопителей PCIe. Тепловыделение флагманских решений из поколения в поколение становится всё выше, что приводит к росту рабочих температур и скорости нагрева. При достижении критических температур защитные механизмы ограничивают скорость накопителя, причём значительно, поэтому специалисты положительно оценивают появление новых механизмов для контроля температурного режима, которые могли бы эффективнее управлять накопителем, предотвращая возникновение критических ситуаций.

В «драйвере охлаждения» Intel планируют реализовать разные механизмы контроля и управления температурным режимом. Первые выпуски будут контролировать температуру за счёт снижения скорости канала PCIe. В Phoronix считают, что драйвер получит дальнейшее развитие, особенно с появлением интерфейсов и устройств PCIe 6.0. Спецификация PCIe 6.0 была завершена в 2022 году, а прототипы контроллеров и физических интерфейсов были продемонстрированы в 2023 году, пишет Tom's Hardware.