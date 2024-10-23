Процессор должны выпустить 7 ноября.

В VideoCardz опубликовали изображение розничной коробки процессора AMD Ryzen 7 9800X3D. Аналогичных материалов для других процессоров из новой серии Ryzen X3D ресурсу найти не удалось, что, вероятно, подтверждает слухи о выпуске в ноябре только одного 3D V-Cache процессора.

Днями ранее AMD официально анонсировала новые процессоры Ryzen X3D, не уточнив модели, которые собирается представить, зато назвала дату выхода — 7 ноября. Странно, но полноценная презентация анонсирована не была, по слухам, она состоится 25 октября.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

Если верить различным утечкам, 9800X3D будет отличаться от стандартного 9700X не только увеличенным размером кэш-памяти: TDP повысят с 65 до 120 ватт, а базовую частоту на 900 мегагерц, пиковая частота при этом может быть на 300 мегагерц ниже. Тем не менее, увеличенный объём кэш-памяти считается самым значимым отличием: суммарный объём кэш-памяти 2- и 3-го уровня увеличится с 40 до 104 мегабайт, что должно обеспечить значительный прирост производительности в играх и приложениях, которые сильно зависят от задержек и скорости памяти.

Ожидается, что новые процессоры Ryzen X3D будут отличаться от предыдущих какими-то интересными изменениями. Ранее на это намекал один из представителей компании, намёк на это увидели и в тизере, в надписи X3D REIMAGINED. Также ранее энтузиасты рассмотрели макроснимки процессоров Ryzen 9000 и отметили заметные изменения в расположении и количестве TSV площадок для установки 3D V-Cache.