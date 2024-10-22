Показаны подробные снимки процессора без крышки.

Генеральный менеджер ASUS в Китае, Тони Ю (Tony Yu), опубликовал на платформе bilibili видео, где показал скальпированный настольный процессор Intel Core Ultra 9 285K, подробно рассказал о составляющих его кристаллах, сравнив новинку с монолитным предшественником из семейства Raptor Lake, сообщают VideoCardz и Wccftech.

Настольный процессор Arrow Lake без тепло-рапсределительной крышки. Источник изображения: 普普通通Tony大叔, bilibili, Wccftech

В каждом настольном процессоре Arrow Lake можно выделить пять основных кристаллов или «плиток» (Tiles), как их называют в Intel. Вычислительная плитка изготовлена по технологии TSMC N3B, она содержит производительные и эффективные ядра, которые в новом поколении процессоров чередуются между собой, предположительно, для снижения задержки и равномерности нагрева.

Сравнение вычислительных частей настольных процессоров Arrow Lake и Raptor Lake. Источник изображения: 普普通通Tony大叔, bilibili, Wccftech

Плитка SoC производится по технологии TSMC N6, в её составе Media Engine для кодирования и декодирования медиа-форматов, блок нейронной обработки NPU, контроллер памяти DDR5, интерфейсы PCIe 5.0 x16. Встроенный в Arrow Lake нейронный блок старее и медленнее того, что используется в процессорах Lunar Lake для ноутбуков. Ещё есть плитка ввода-вывода I/O, она также производится по технологии TSMC N6 и среди прочего содержит интерфейсы PCIe 5.0 x4 и PCIe 4.0 x4.



Плитка с интегрированным графическим процессором производится по технологии TSMC N5. Интегрированная графика настольных процессоров основана на архитектуре Xe-LPG и содержит до четырёх ядер Xe — это менее продвинутое решение, по сравнению с новейшей архитектурой Xe2-LPG в процессорах Lunar Lake и обновлённой Xe-LPG+ в процессорах Arrow Lake-H для ноутбуков.

Перечисленные плитки «держатся» на «фундаменте», так называемой базовой плитке, которая производится Intel. На фотографиях также можно разглядеть ещё два кристалла в верхнем левом и нижнем правом углах — это заполнители.

Intel выпустит новые настольные процессоры 24 октября.