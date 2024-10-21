Новинка появится в ноябре, как и предсказывали инсайдеры.

Компания AMD опубликовала тизер-анонс с информацией о скором появлении процессора Ryzen X3D с ядрами на базе архитектуры Zen 5, сообщает Tom’s Hardware. Это происходит на фоне множества слухов о приближающейся презентации Ryzen 7 9800X3D — первого 3D V-Cache процессора в серии Ryzen 9000. Тизер сообщает Arriving November 7th, что, скорее всего, указывает на дату начала продаж за рубежом. Согласно предыдущим слухам, представить процессор должны 25 октября.

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

Кроме этого, AMD запустила акцию со скидками на стандартные процессоры Ryzen 9000. Информация актуальна для зарубежного рынка, тем не менее, для справки: рекомендованная цена Ryzen 9 9950X снижается на 50 долларов США, остальных процессоров — на 30 долларов США.

Источник изображения: AMD, Tom's Hardware

В Tom’s Hardware отмечают, что на самом деле в магазинах США процессоры Ryzen 9000 можно найти по ценам даже ниже рекомендованных с учётом скидок, вероятно, сказался «вялый» запуск серии из-за небольшого прироста игровой производительности от поколения к поколению. В любом случае, скидки отвлекут внимание покупателей от новых настольных процессоров Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake).