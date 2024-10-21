Компания AMD опубликовала тизер-анонс с информацией о скором появлении процессора Ryzen X3D с ядрами на базе архитектуры Zen 5, сообщает Tom’s Hardware. Это происходит на фоне множества слухов о приближающейся презентации Ryzen 7 9800X3D — первого 3D V-Cache процессора в серии Ryzen 9000. Тизер сообщает Arriving November 7th, что, скорее всего, указывает на дату начала продаж за рубежом. Согласно предыдущим слухам, представить процессор должны 25 октября.
Кроме этого, AMD запустила акцию со скидками на стандартные процессоры Ryzen 9000. Информация актуальна для зарубежного рынка, тем не менее, для справки: рекомендованная цена Ryzen 9 9950X снижается на 50 долларов США, остальных процессоров — на 30 долларов США.
В Tom’s Hardware отмечают, что на самом деле в магазинах США процессоры Ryzen 9000 можно найти по ценам даже ниже рекомендованных с учётом скидок, вероятно, сказался «вялый» запуск серии из-за небольшого прироста игровой производительности от поколения к поколению. В любом случае, скидки отвлекут внимание покупателей от новых настольных процессоров Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake).