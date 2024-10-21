Новинки заметили в списках своместимости материнских плат.

Похоже, компания AMD выпустит ещё несколько процессоров для платформы AM4. В списках совместимости материнских плат ASUS и MSI заметили пару «новинок»: 6-ядерные 12-поточные Ryzen 5 5600T и 5600XT, — сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

В списках процессоры отнесены к семейству Vermeer, иными словами, это должны быть чиплетные аналоги процессоров 5600 и 5600X с кэш-памятью 3-го уровня 32 мегабайта, а не перепрофилированные APU из серии с индексом G. Подробных спецификаций пока нет, если верить данным производителей матплат, 5600T имеет базовую тактовую частоту 3,5 гигагерц, а 5600XT — 3,8 гигагерц. Оба настроены на работу с базовой мощностью 65 ватт.

Источник изображения: VideoCardz

Официально данные процессоры анонсированы не были. Возможно, анонса и не будет, пишет VideoCardz. Компания может выпустить 5600T и 5600XT, не уделяя им особого внимания. Когда придёт время, они появятся на официальном сайте со всеми основными спецификациями.