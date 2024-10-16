Не только базовые, но и Ti версии.

NVIDIA якобы уже обсуждает с партнёрами выпуск видеокарт GeForce RTX 50 среднего класса, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайские форумы Board Channels. Согласно предыдущим слухам, в январе компания представит RTX 5090, 5080 и 5070. Продажи первых двух ожидают в том же месяце, а RTX 5070 — в феврале. Новой информацией является подготовка RTX 5070 Ti к февралю, а RTX 5060 и 5060 Ti к марту. Источники утверждают, что компания ускоряет развёртывание новой серии, что выглядит логично на фоне её задержки относительно предыдущих запусков, первые видеокарты серий RTX 40 и 30 были представлены и выпущены осенью.

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Новая информация пока оценивается как ненадёжная, поскольку не получила подтверждения от каких-либо проверенных инсайдеров. На данный момент наиболее вероятным считается, что NVIDIA представит RTX 5090, 5080 и, возможно, RTX 5070 в рамках выставки CES 2025 в начале января. Выступление генерального директора NVIDIA запланировано на 6 января, основная часть выставки пройдёт с 7 по 10 января. Флагманской RTX 5090 приписывают 21760 CUDA ядер и 32 гигабайта видеопамяти GDDR7, RTX 5080 — 10752 CUDA и 16 гигабайт GDDR7.