Компания представила ряд новинок на выставке GITEX GLOBAL 2024.

Компания Colorful Technology представила необычный игровой компьютер iNeptune на выставке GITEX GLOBAL 2024, сообщает TechPowerUp. Компьютер собран в открытом корпусе и оснащён жидкостной системой охлаждения.

Источник изображения: Colorful, TechPowerUp

В составе используется фирменная материнская плата серии Neptune с интегрированным водоблоком для охлаждения процессора, остальные компоненты платы и твердотельные накопители пассивно охлаждаются большими радиаторами. Для установки второстепенных систем охлаждения предусмотрена многоуровневая конструкция с регулируемыми кронштейнами. Видеокарта в корпусе устанавливается вертикально. Продажи компьютера планируют начать в декабре 2024 года, покупателям будут доступны различные конфигурации.

Источник изображения: Colorful, TechPowerUp

Помимо футуристичного iNeptune в открытом корпусе Colorful представила на выставке ещё несколько компьютеров в более традиционном дизайне — это iGame Ultra и Colorfire Meow Pro. В компьютерах iGame Ultra ожидаемо будут использоваться компоненты из одноимённой серии, включая материнскую плату iGame Z790D5 Ultra, память iGame Ultra W DDR5 и видеокарты iGame. По мере выхода новых материнских плат и видеокарт Colorful планирует обновлять доступные конфигурации.

Источник изображения: Colorful, TechPowerUp

Что касается Colorfire Meow Pro — в компьютере используются тематически оформленные компоненты с полюбившимся покупателям оранжевым полосатым котом Боби. Доступны конфигурации на базе платформ Intel и AMD, основанные на таких материнских платах как Colorfire B760M-Meow WiFi D5 и Colorfire B650M-Meow Wi-Fi.

Источник изображения: Colorful, TechPowerUp

В ноябре Colorful планирует начать продажи новых ноутбуков: EPOCH AI с цельным алюминиевым корпусом толщиной 17,9 миллиметров, тачпадом из закалённого стекла и белой клавиатурой со светодиодной подсветкой; игровые ноутбуки серии EVOL G.