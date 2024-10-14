В частности, исправили конфликты с антивирусными продуктами Avast и AVG, проблемы на некоторых банковских сайтах.

Mozilla выпустит сегодня третье обновление для веб-браузера Firefox версии 131, сообщает gHacks. На прошлой неделе компания выпустила критически важное обновление 131.0.2, исправив эксплуатируемую уязвимость, теперь очередь обновления 131.0.3 — оно также связано с безопасностью, но содержит и другие изменения. Список исправленных уязвимостей станет доступен после релиза, прочие изменения уже известны.

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В новой версии исправят сбой, который возникал на ПК под управлением Windows, где были установлены антивирусные продукты Avast или AVG. Согласно описанию, ошибка возникала при посещении определённых сайтов и актуальна как для Firefox 131, так и версий с долгосрочной поддержкой, Firefox 128 ESR и 115 ESR, вот только для последней исправления, похоже, ещё нет.

Далее в новой версии исправят конфликты улучшенной защита от отслеживания и некоторых банковских веб-сайтов, проблемы с оплатой на веб-сайтах нескольких банков, которые, предположительно, были связаны с CHIPS — файлами cookie с независимым разделённым состоянием, поддержку которых внедрили в Firefox 131. Firefox ESR это не затрагивает.

Также исправлены проблемы с некорректным воспроизведением VR видео в YouTube, невозможностью удалить или переместить кнопку со списком всем вкладок.