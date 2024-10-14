Navi 33 используется в таких видеокартах, как RX 7600 и 7600 XT.

В базе данных nbd.ltd нашли записи, которые, предположительно, могут относиться к AMD Navi 44 — одному из графических процессоров будущей линейки игровых видеокарт на базе архитектуры RDNA 4. В записях указано, что корпус рассматриваемого графического процессора имеет 1137 контактов и размеры 29×29 миллиметров (мм). Если это действительно так, Navi 44 практически на треть меньше Navi 33, размеры которого составляют 35×35 мм, пишет VideoCardz.

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Navi 33 является младшим графическим процессором в текущей серии видеокарт AMD Radeon RX 7000, в частности, он используется в настольных видеокартах RX 7600 и 7600 XT. Считается, что Navi 44 будет младшим графическим процессором в следующей серии видеокарт, вероятно, Radeon RX 8000.

Источник изображения: nbd.ltd

Источник изображения: VideoCardz

Официального анонса настольных видеокарт следующего поколения от AMD не было, когда состоится презентация — неизвестно. Есть вероятность, что видеокарты представят на выставке CES 2025. Один из руководителей AMD в недавнем интервью дал понять, что сейчас у компании нет интереса к флагманскому сегменту, основная задача — увеличить долю на рынке и привлечь внимание разработчиков, выпуская сбалансированные решения.