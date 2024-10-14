Вероятно, это может быть связано с возможностями разгона контроллера памяти.

В спецификациях материнских плат ASRock с чипсетами Intel Z890 нашли намёк на то, какую скорость памяти будут поддерживать процессоры Intel Core 200S с заблокированным множителем. В частности, на недавно упоминавшейся в новостях топовой Z890 Taichi OCF для разблокированных процессоров компания перечисляет в списке совместимости (QVL) модули DDR5 со скоростью вплоть до 9600 мегатранзакций в секунду (МТ/с), а для заблокированных — до 7200 МТ/с.

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Эти списки нельзя считать окончательными, заблокированные для разгона процессоры Intel Core 200S ещё не появились, только разблокированные представили на прошлой неделе. Официально процессоры поддерживают оперативную память DDR5-6400, всё что выше достигается с помощью разгона, профилей Intel XMP. Как правило, разблокированные процессоры имеют больше возможностей для разгона памяти, включая возможность повышать напряжение на контроллере памяти, поэтому пока нет ничего удивительного в том, что для заблокированных процессоров предел поддерживаемых скоростей DDR5 ниже.

Источник изображений: ASRock

По слухам, заблокированные для разгона процессоры Intel Core 200S с базовой мощностью от 35 до 65 ватт могут представить на CES 2025 в начале следующего года.