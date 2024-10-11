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Moleculo
Для ASRock Z890 Taichi OCF заявлена ​​поддержка DDR5 со скоростью 10133 МТ/с при разгоне
Это самая высокая скорость на момент написания.

Производители материнских плат демонстрируют свои новинки на базе чипсета Intel Z890 и, похоже, что ASRock на момент написания предлагает в своём портфолио модель с поддержкой наиболее высоких скоростей оперативной памяти — для Taichi OCF заявлена поддержка одноранговой DDR5 со скоростью 10133 мегатранзакций в секунду (МТ/с) и выше при разгоне, сообщает Wccftech.

Источник изображения: ASRock

Что касается протестированных модулей с XMP профилями, в верху QVL списка ASRock Z890 Taichi OCF находятся DDR5-9600 модули от V-Color объёмом 24 гигабайта. Следует отметить, что эти скорости актуальны только для разблокированных процессоров серии K, только они предложат весь спектр опций для разгона, который позволит попытаться достичь таких скоростей. Вероятно, многое будет зависеть от «удачности» самого процессора, его контроллера памяти, а также материнской платы.

Источник изображения: ASRock

Станет ли ASRock Z890 Taichi OCF лучшей платой для разгона памяти, пока неизвестно, нужны тесты и статистика оверклокеров. Другие производители представили не менее впечатляющие решения: у компании MSI есть флагманская MEG Z890 Unify-X, у GIGABYTE — Z890 AORUS Xtreme AI TOP и Master AI TOP, ASUS представила многообещающую ROG Maximus Z890 APEX нового поколения. Компания Maxsun тоже подготовила плату премиального класса — iCraft Z890 Vertex.

Заявленная скорость DDR5:

  • ASRock Z890 Taichi OCF — 10133 МТ/с+
  • MSI MEG Z890 Unify-X — 9600 МТ/с+
  • Z890 AORUS Xtreme AI TOP — 9500 МТ/с+
  • ASUS ROG Maximus Z890 APEX — 9000 МТ/с+
  • Maxsun iCraft Z890 Vertex — 9000 МТ/с+

Источник изображения: Maxsun, Wccftech

В ходе сессии вопросов и ответов представители Intel заявили, что режим контроллера памяти Gear 2 со скоростью DDR5 8000 МТ/с будет оптимальным выбором для платформы Z890.

#intel #asus #msi #материнские платы #gigabyte #asrock #maxsun
Источник: wccftech.com
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