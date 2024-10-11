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Moleculo
ADATA анонсировала оперативную память DDR5 CUDIMM включая комплекты XPG LANCER RGB
Скорости от 6400 МТ/с и в перспективе до 9200 МТ/с.

ADATA Technology и её игровой бренд XPG (Xtreme Performance Gear) объявили о выпуске оперативной памяти DDR5 CUDIMM — это XPG LANCER RGB DDR5 CUDIMM и ADATA DDR5. Память CUDIMM поддерживается процессорами Intel Core Ultra 200S для настольных ПК, которые были представлены накануне.

Источник изображения: ADATA Technology

По умолчанию, новая линейка процессоров Intel поддерживает память DDR5-6400 — этот уровень компания ADATA Technology и выбрала в качестве базового для новых модулей. Однако наличие на модулях микросхем генерации тактовых сигналов значительно повышает потенциал разгона и, как утверждается в пресс-релизе, скорость памяти может легко достигать 9000 мегатранзакций в секунду (МТ/с) при разгоне на материнских платах Intel Z890. Память ADATA CUDIMM получила сертификаты совместимости от четырёх основных производителей материнских плат.

Повышение скорости работы памяти улучшает общую производительность системы, но больше всего эффект заметен в сценариях с интенсивной нагрузкой, например, при работе с искусственным интеллектом.

ADATA Technology планирует выпустить память DDR5 CUDIMM 6400 в четвёртом квартале 2024 года, первыми появятся модули объёмом 16 гигабайт. В это же время под брендом XPG также появятся комплекты LANCER RGB DDR5 CUDIMM. В дальнейшем линейка DDR5 CUDIMM будет расширена более быстрыми вариантами со скоростью от 8400 до 9200 МТ/с, появятся модули по 24 гигабайта.

#ddr5 #adata #ddr5 cudimm
Источник: adata.com
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